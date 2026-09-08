Durante las últimas horas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, tras varias denuncias anónimas en el 0800 de la entidad, realizaron un nuevo operativo donde secuestraron diversos elementos vinculados a una causa relacionadas a la venta de estupefacientes.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Pasaje 24 de Septiembre al 1000, en Barrio Sur de Marcos Juárez.

Allí, trabajando en conjunto con un testigo, los uniformados realizaron los procedimientos necesarios para buscar las irregularidades que habían sido denunciadas, y así incautaron elementos de interés para la causa.

No hubo detenidos.