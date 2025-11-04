Hoy martes 04 de Noviembre la temperatura mínima en Marcos Juárez fue de 14,6 C a las 09:00 de la mañana, según datos del Aeródromo.
La lluvia caída del Aeródromo fue de 31 milímetros hasta la hora 09:00.
Registros de lluvia de la Cooperativa General Paz: Hasta las 10:00 horas.
MARCOS JUÁREZ: 26 milímetros.
GENERAL ROCA: 28 milímetros.
NOETINGER: 14 milímetros.
INRIVILLE: 31 milímetros.
LOS SURGENTES: 18 milímetros.
Registros de lluvia de la Unión Agrícola de Leones:
LEONES: 37 milímetros.
CAMILO ALDAO: 13 milímetros.