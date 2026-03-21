La lluvia del Aeródromo fue de 64 milímetros entre las 09:00 de ayer y las 09:00 de hoy.
En Marcos Juárez:
S. Peña 373 78 milímetros.
Pasaje Parque al 1300: 52 milímetros.
La Cooperativa General Paz tiene estos registros en sus distintas Plantas hasta las 10:00 de la mañana:
MARCOS JUÁREZ: 55 milímetros.
GENERAL ROCA: 58 milímetros.
NOETINGER: 106 milímetros.
INRIVILLE: 59 milímetros.
LOS SURGENTES: 54 milímetros.
Otros datos:
Acceso Autopista Cañada de Gómez 110 milímetros.
Pujato: 104 milímetros.
Corral de Bustos: 41 milímetros.
Colonia Italiana 44 milímetros.
El Fortín: 100 milímetros.