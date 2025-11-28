En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la contadora Paola Anastasi, Secretaria Económica de la Municipalidad de Marcos Juárez, explicó cómo se definió el valor del impuesto de luminaria que recibieron los vecinos durante los últimos días.

Aclaró que el cálculo surge del “costo real de recambio” y remarcó que la información “estaba detallada en el certificado”, aunque muchos contribuyentes no llegaron a leerla por completo.

Anastasi señaló que, al observar únicamente el monto total destacado en el documento, muchos vecinos desconocieron que existía la posibilidad de abonar el impuesto en seis cuotas sin recargo. Según la funcionaria, ese punto fue clave en el malestar inicial y admitió que la comunicación pudo haber sido más clara, especialmente respecto a los plazos disponibles.

En palabras de la contadora, la prioridad ahora es que los vecinos sepan que cuentan con alternativas de pago accesibles.

Anastasi ejemplificó que un frentista con diez metros de frente debe afrontar un monto cercano a los 100 mil pesos, que dividido en seis cuotas representa alrededor de 17 mil por mes, una cifra más manejable para la mayoría. Sin embargo, insistió en que lo primero que suele ver el contribuyente es el número grande, especialmente en meses con gastos estacionales como diciembre.

Por último, la funcionaria apuntó que el debate también tomó un matiz político, lo que amplificó la reacción social. No obstante, aseguró que, tras la aclaración pública, muchos vecinos ya conocen que disponen de seis meses para pagar sin intereses. “Al final, lo que a la gente realmente le interesa es saber cuánto tiene que pagar y cómo puede hacerlo”, concluyó.