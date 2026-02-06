Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que se pondrá a disposición de venta un total de 19 lotes para usos comerciales e industriales. Esto se confirmó a través del decreto 032/2026.

Los espacios pertenecen al Loteo Don Jorge, los cuales están registrados a nombre del municipio, y corresponde al extremo sudoeste de la ciudad, entre Camino de la Vía, Calle del Niño y Avenida Circunvalación.

El loteo será vendido para usos comerciales, industriales, de logística, entre otros rubros similares.