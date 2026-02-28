La música llega al Paraíso: Cerramos la temporada a pura Fiesta con Impulso.
Este domingo 1 de Marzo desde las 18.30 horas, el escenario se llena de ritmo con la Presentación de @labandaimpulso en el Paraíso.
Una tarde para disfrutar en familia, encontrarnos con amigos y vivir la mejor energía al aire libre.
La banda promete un show a puro movimiento, alegría y canciones que invitan a cantar y bailar.
Prepará el mate, acércate temprano y vení a ser parte de esta propuesta que le pone música a nuestro espacio.
¡ Nos vemos el domingo para compartir una jornada inolvidable !.