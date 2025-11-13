La oficina de Empleo de Marcos Juárez informa que permanecerá cerrada por mudanza a partir del Lunes 17 de Noviembre.
La atención se reanuda el martes 25 de Noviembre en el mismo horario, en su nueva sede del Cine Teatro Español.
