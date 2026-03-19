En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Concejal de Unidos por Marcos Juárez, Horacio Latimori, nos comentó sobre las últimas novedades ocurridas.

Durante esta semana se dio a conocer la novedad de que la oposición, más precisamente la Unión Vecinal, presentó en el Concejo Deliberante un pedido de informe por el costo que utilizó el Municipio para alquilar la maquinaria para realizar el asfaltado en diversas calles.

Todo comenzó con la contratación de las mismas para hacer 4 cuadras, una de ellas fue Laprida, la cual se terminó haciendo el hormigón, por los problemas que tuvo el asfalto en frío anteriormente.

Según lo comentado por Latimori, desde la oposición dijeron, al momento de la compra de la máquina de asfalto en frio, que “no era conveniente” para la ciudad, pero el oficialismo insistió porque era la opción “más económica”.

También, por lo que detalló el concejal, cuando se realizó la primera calle, que fue en Campaña de Desierto, la intendente Sara Majorel explicó que el presupuesto por cuadra era de 8 millones de pesos, pero que eso sólo salían los materiales.

Horacio agregó que, en ese momento, hizo averiguaciones con respecto al hormigonado del pavimento, el cual, con productos y mano de obra, rondaba los 16 millones.

El pedido de informe surgió por la información que conoció la oposición que el alquiler de las máquinas terminadoras es un monto total de 32.000.000 de pesos. Además explicó que ellos consideran que, entre esta herramienta y todo lo otro utilizado para el asfalto en frio, tendría un precio estimado similar al del hormigonado.

Latimori detalló que aún no tuvieron una respuesta por parte del oficialismo. Y agregó que la utilización de esta máquina que insiste el ejecutivo “no es la mejor” opción con respecto a la calidad que se merece la ciudad.