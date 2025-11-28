Policía de Cruz Alta con la colaboración del área de investigación de Marcos Juárez,desbaratan la banda que asolaba Cruz Alta.

Hay cuatro detenidos, uno recordamos cuando se produjo el ingreso a un domicilio y se cruzó con armas de fuego con el hijo delos damnificados y fue herido in situ, ya detenido y con juicio abreviado

Los tres restantes fueron detenidos tras importante investigación a cargo de la Crio Demichelis y su equipo de trabajo junto a la DIO, de la departamental

Según fuentes oficiales los .últimos detenidos tenían todo preparado para perpetrar otro hecho delictivo.

Recordamos que se movían con la modalidad escruche y los objetivos principales eran personas mayores.

Dos de los detenidos eran de Río Cuarto y el otro de Los Surgentes