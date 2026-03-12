Siglo 21, la Universidad privada federal más elegida por los argentinos, informa que el próximo lunes 16 de marzo comienzan las clases. Las inscripciones estarán abiertas hasta la fecha de inicio.

La oferta académica para el año 2026 incluye seis nuevas carreras entre las que se encuentran Psicopedagogía, Gestión Deportiva y Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables.

Además, la Universidad Siglo 21 ofrece opciones innovadoras en formación, como las vinculadas a Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Informática, Marketing y Publicidad Digital, Bioinformática y Logística Global – entre otras- que se suman a las tradicionales carreras de grado como Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, o Licenciatura en Comercialización.

La Universidad cuenta ya con más de 60 carreras de Grado y de Pregrado Universitario en el Centro de Apoyo de la localidad de Marcos Juárez.

Asimismo, se ofrecen propuestas académicas para aquellos profesionales que ya poseen un título de grado, promoviendo la especialización.

En relación a posgrados se agregan en 2026 dos nuevas propuestas: Especialización en Políticas Públicas de Seguridad y Criminológicas; y Especialización en Gestión de Energías Renovables.

Universidad Siglo 21 acerca posgrados en Modalidad Virtual en diversas disciplinas como la Maestría en Administración de Empresas, en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en la Empresa, en Innovación Educativa, y en Derecho Procesal y Derecho Internacional. Asimismo, se incluyen Especializaciones en temas como Negocios Internacionales, Marketing y Dirección Comercial, Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales, Gestión y Gobierno de Empresas Familiares, Cibercrimen; y Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia.

Para solicitar mayor información acerca del dictado de carreras en Marcos Juárez comunicarse al número de teléfono 3472 46-8300 , al e-mail mjz01@cau.ues21.edu.ar , ó bien hacer click en https://inscribite.21.edu.ar/centro-de-estudio-superiores-marcos-juarez (Landing propia del CAU)

Acerca de Universidad Siglo 21

Es la institución educativa de nivel superior privada más elegida por los argentinos, según datos oficiales del Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Fue creada en 1995 por la familia Rabbat en la provincia de Córdoba. Su rectora es la Mgter. Laura Rosso. Tiene sede en la ciudad de Córdoba y presencia en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de más de 310 Centros de Aprendizaje Universitario (CAUs). En Universidad Siglo 21 estudian más de 90.000 alumnos y cuenta con más de 100.000 egresados. La propuesta educativa de la institución está compuesta casi un centenar de programas de pregrado, grado y posgrado. Ofrece 172 programas de formación continua a través de metodologías educativas de vanguardia atravesadas por la tecnología. Siglo 21 lidera en la región los avances en la incorporación de nuevas tecnologías y recursos de innovación didáctica a los procesos de enseñanza-aprendizaje generando esquemas y modelos que se adaptan a las distintas características y tiempos de las personas. La medición de empleabilidad del Grupo Banco Mundial asciende a 87%, por encima de la media de las universidades latinoamericanas. La Universidad cuenta con 3 Sedes institucionales, Escuela de Negocios y Escuela de Posgrado.