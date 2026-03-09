La temperatura mínima ayer domingo 8 de Marzo fue de 16,4º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 20,8º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia fue de 3 milímetros en Pasaje Parque al 1300.
Coyspu(9 de Julio y Maipú): 4,5 milímetros.
Las lluvias de la Cooperativa General Paz en sus respectivas Plantas hasta las 08:00 de la mañana son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 5 milímetros.
GENERAL ROCA: 4 milímetros.
NOETINGER: 17 milímetros.
INRIVILLE: 11 milímetros.
LOS SURGENTES: 2 milímetros.
Otros:
CAMILO ALDAO: 3 milímetros.