La temperatura mínima ayer domingo 8 de Marzo fue de 16,4º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 20,8º C, según datos del Aeródromo.

La lluvia fue de 3 milímetros en Pasaje Parque al 1300.

Coyspu(9 de Julio y Maipú): 4,5 milímetros.

Las lluvias de la Cooperativa General Paz en sus respectivas Plantas hasta las 08:00 de la mañana son las siguientes:

MARCOS JUÁREZ: 5 milímetros.

GENERAL ROCA: 4 milímetros.

NOETINGER: 17 milímetros.

INRIVILLE: 11 milímetros.

LOS SURGENTES: 2 milímetros.

Otros:

CAMILO ALDAO: 3 milímetros.