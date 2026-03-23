La temperatura mínima de ayer sábado 21 de Marzo fue de 15,6º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 23,0º C, según datos del Aeródromo.
Total de lluvia del Aeródromo: 67 milímetros. 64 + 3: 67.
La temperatura mínima de ayer sábado 21 de Marzo fue de 15,6º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 23,0º C, según datos del Aeródromo.
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