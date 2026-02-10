La temperatura mínima de ayer Lunes 09 de Febrero en Marcos Juárez fue de 17,3º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 23,8º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia fue de 4 milímetros.
