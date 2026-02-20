La temperatura mínima en Marcos Juárez el miércoles 18 de Febrero fue de 20,3º C y la temperatura máxima de la jornada fue de 33,0º C, según datos del Aeródromo.
La lluvia del Aeródromo fue de 54 milímetros.
La lluvia de la Coyspu(9 de Julio y Maipú) fue de 54 milímetros hasta las 08:00 de la mañana.
Los registros de lluvia de la Cooperativa General Paz en sus distintas Plantas:
MARCOS JUÁREZ: 44 milímetros.
GENERAL ROCA: 54 milímetros.
NOETINGER: 42 milímetros.
INRIVILLE: 57 milímetros.
LOS SURGENTES: 68 milímetros.