La temperatura mínima de ayer viernes 25 de Septiembre en Marcos Juárez fue de 10,1° C y la temperatura máxima de la jornada fue de 28,7° C, según datos del Aeródromo de Marcos Juárez.
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