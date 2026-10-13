La temperatura mìnima de ayer en Marcos Juàrez lunes 12 de Octubre fue de 11,9º C y la temperatura màxima de la jornada fue de 18,5º C, segùn datos del Aeròdromo.
La lluvia del Aeròdromo fue de 10 milìmetros.
La temperatura mìnima de ayer en Marcos Juàrez lunes 12 de Octubre fue de 11,9º C y la temperatura màxima de la jornada fue de 18,5º C, segùn datos del Aeròdromo.
La lluvia del Aeròdromo fue de 10 milìmetros.
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