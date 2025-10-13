Hoy Lunes 13 de Octubre la temperatura mínima en Marcos Juárez fue de 7,6º C a las 05:30 horas, según datos del Aeródromo.

El viernes 10 de Octubre la temperatura mínima fue de 9,7º C a las 06:00 de la mañana y la temperatura máxima de la jornada fue de 30,0º C a las 15:10 horas.

El sábado 11 de Octubre la temperatura mínima fue de 14,3º C a las 07:10 de la mañana y la temperatura máxima fue de 31,8º C a las 15:30 horas.

El Domingo 12 de Octubre la temperatura mínima fue de 8,0º C a las 06:40 de la mañana y la temperatura máxima de la jornada fue de 24,2º C a las 13:15 horas.