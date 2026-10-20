La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba –-UPC- llevará adelante una jornada abierta para que la comunidad conozca las distintas alternativas de formación que ofrece la institución.

La actividad se realizará este miércoles 21 de octubre, de 19 a 22:30, en el edificio ubicado en Azcuénaga y Ruta 9, también conocida como Intendente Loinas.

Durante el encuentro, quienes asistan podrán interiorizarse sobre las carreras disponibles, participar de propuestas prácticas y recorrer los espacios donde se desarrollan las actividades académicas. También tendrán la posibilidad de dialogar con docentes y estudiantes para despejar dudas sobre los estudios y las condiciones de ingreso.

La iniciativa está dirigida especialmente a quienes estén evaluando continuar su formación y busquen información para decidir su futuro educativo. El objetivo es acercar la universidad a la comunidad y brindar un panorama de las oportunidades de estudio que existen en Marcos Juárez.

La apertura contará además con la participación de la Banda Municipal José Cesanelli, que ofrecerá un acompañamiento musical durante el inicio de la jornada. La invitación es abierta a todas las personas interesadas en conocer de cerca la propuesta educativa de la sede regional.

Para consultar más detalles sobre las carreras y la oferta académica, se puede ingresar al sitio oficial de la universidad: https://www.upc.edu.ar/sede-marcos-juarez/.