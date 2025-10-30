Durante las últimas horas se conoció la novedad de que la vicegobernadora Myrian Prunotto llegará a Marcos Juárez hoy al mediodía.

Estará presente en el acto de entrega de vehículos para las fuerzas policiales de la ciudad, el cual se realizará en el Patio de la Cultura a las 12 horas. Allí se cederán 3 camionetas Frontier 0 km a la Departamental, 2 motocicletas Kawasaki 300 cc para la Patrulla Preventiva, y una Nissan 0 km para la División de Infantería.

Además, estará acompañada del Secretario de Seguridad de la provincia, Ángel Bevilacqua.