Santiago Lambertucci, ahora ex integrante de la Unión Vecinal de Marcos Juárez, confirmó su alejamiento del espacio político luego de 12 años de militancia y participación activa.

En diálogo con el equipo de Red Panorama, explicó que la decisión “no fue tomada en caliente”, sino que responde a un desgaste interno provocado por la falta de diálogo y apertura democrática dentro del partido. “Las decisiones se toman entre dos o tres personas”, aseguró.

Durante la entrevista, Lambertucci señaló que una de las principales diferencias surgió cuando planteó la posibilidad de competir para encabezar la lista de concejales de cara a las próximas elecciones. Según relató, desde la conducción partidaria le comunicaron que “la estrategia” no contemplaba esa posibilidad. “Si no puedo competir en un espacio donde vengo trabajando hace 12 años, no me queda otra salida”, expresó.

El dirigente evitó personalizar las críticas, aunque reconoció que las decisiones continúan concentradas en un pequeño grupo cercano a la conducción vecinalista. Además, afirmó que cuestiones importantes, como una eventual alianza política, nunca fueron debatidas formalmente dentro de la comisión directiva ni en la asamblea partidaria. “El liderazgo no se ejerce autoritariamente, sino convenciendo”, sostuvo.

Lambertucci también dejó en claro que, pese a su salida, continuará vinculado a la actividad política y social. Remarcó su trabajo en temas previsionales y su participación en espacios vinculados a la defensa de jubilados y adultos mayores, asegurando que muchas veces actúa “más desde un lugar humanitario y profesional que partidario”. En ese sentido, afirmó: “Hay causas que uno no piensa si sirven políticamente o no”.

Consultado sobre su futuro político, descartó de plano incorporarse al oficialismo municipal. “No me voy a ir nunca al oficialismo porque siempre trabajé por un grupo de ideas dentro del vecinalismo”, manifestó. Aunque reconoció haber recibido ofrecimientos para permanecer dentro del espacio, insistió en que el verdadero motivo de su salida fue la imposibilidad de competir y debatir internamente.

Las declaraciones del dirigente no pasaron desapercibidas dentro del escenario político local, especialmente por tratarse de un dirigente histórico del vecinalismo que durante años mantuvo un perfil moderado y alejado de las confrontaciones públicas.

Su salida expone diferencias internas que hasta ahora no habían sido manifestadas con tanta claridad dentro de la Unión Vecinal.