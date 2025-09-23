Entre sábado y domingo corrieron las Categorías del Sur Santafesino en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.
El sábado:
Turismo Generación 2:
1 CRISTIAN ZEBALLOS
2 MARIO BUSSI
3 ADRIÁN MIRIANI CAMILO ALDAO
Turismo Fiat 128:
1 RAFAEL CATALDI
2 FRANCO BARONIO
3 FACUNDO SAVINO
Turismo Fiat STD:
1 LUIS ROSELLO
2 ELÍAS DI SANTO
3 GUSTAVO SIGNORELLI
TC 2000:
1 HERNÁN TESTASECA SAN LORENZO
2 FABRICIO FRUTERO
3 ARIEL PAGLIERO
El domingo:
TC 2000:
1 NICOLÁS GENTILI CASILDA
2 WÁLTER LÓPEZ
3 ARIEL PAGLIERO
Turismo Fiat STD:
1 IGNACIO SAGASTA GENERAL ROCA
2 PABLO UGOLINI
3 MARTÍN MERCOGLIANO
Turismo Fiat 128:
1 FRANCO BARONIO
2 MATÍAS ARDITTI
3 ELÍAS CASTELLI
Turismo Generación 2:
1 MARIO BUSSI
2 LEANDRO EGAN
3 DANIEL LEONE