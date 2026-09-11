A lo largo de la semana, los vecinos de la localidad santafesina de Las Parejas se vieron conmocionados con diversos hechos delictivos que han ocurrido allí. Entre ellos, el robo en una oficina ubicada en Calle 14 al 1200.

Según la información inicial que otorgó la persona denunciante, al llegar en la mañana del lunes al lugar encontró que los malhechores habrían abierto la puerta de ingreso durante el fin de semana pasado sin violentarla. Una vez dentro, se llevaron 600 mil pesos en efectivo, un cheque de más de 1 millón, y un celular Iphone 13 color azul, junto a su caja original y el cargador.

Actualmente no hay detenidos por el hecho.