Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 18 horas, personal policial de Monte Buey recibió la información, por parte de sus colegas de Las Perdices, de la desaparición de una menor de 13 años que se encontraría en la localidad.

Momentos antes, en el pueblo vecino, obtuvieron la denuncia del padre de la joven, quien testificó que se encuentra con la custodia provisoria ya que la madre, oriunda de Justiniano Posse como la menor, se encuentra con problemas de salud.

Por esta razón la adolescente se habría ido de la vivienda de su papá para llegar a la casa de su novio, de 16 años, el cual reside en Monte Buey.

Luego de investigaciones de la policía, lograron dar con ambos jóvenes, quienes acudieron a la comisaría local.

Horas más tarde, el progenitor se hizo presente con comisarios de Las Perdices, a quienes se entregó a la pequeña.