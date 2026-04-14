Un accidente doméstico ha dejado compungidos a los vecinos de la localidad de Las Varillas, luego de la trágica muerte de un hombre de 39 años que habría quedado aprisionado entre su camión y una pared de una vivienda.

El hecho ocurrió pasadas las 11 horas, cuando el personal policial recibió un llamado de emergencia de un vecino por un hombre que se encontraba descompuesto en la vereda de su casa ubicada en René Favaloro al 80.

Al llegar, tanto la policía como el servicio de emergencias, se encontraron al sujeto, el cual ya estaba sin vida, aplastado entre la puerta del vehículo y la pared. A pesar de realizar las tareas de reanimación, no lograron tener éxito.

Actualmente se está realizando una investigación judicial para esclarecer los hechos, aunque las hipótesis iniciales estiman que la víctima estaba intentando ingresar el camión a su domicilio, cuando se produjo un desperfecto vinculado a los frenos, entonces salió del habitáculo y quedó atrapado.

Extraoficialmente se pudo conocer que el fallecido sería Cristian Camusso, de 39 años y oriundo de Las Varillas.