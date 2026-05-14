Durante la noche del miércoles, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un incendio estructural que estaba ocurriendo en una vivienda de calle Casiano Ortega, sin numerar, en Barrio La Fortuna.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, en una de las habitaciones del espacio, el cual estaba construido de chapa y nylon, comenzó a prenderse fuego, afectando a todo el habitáculo.

Al llegar los bomberos realizaron las tareas de extinción de las llamas y ventilación del lugar. Además trasladaron a 3 personas al Hospital Municipal San Roque por inhalación de humo.

Aún se desconocen las causas del hecho.