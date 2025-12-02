Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 15:40 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un principio de incendio que se estaba dando en los silos de la Cooperativa Agrícola de esa ciudad, ubicados entre las calles Bulevar Colón y San José.

Momentos antes, los empleados de la planta, por razones que se intentan esclarecer, empezaron a notar mucha cantidad de humo que salía de uno de los pozos de noria, lo que generó que llamaran inmediatamente al equipo de socorro.

Al llegar los bomberos, trabajaron sobre la boca de la noria para bajar la temperatura y poder bajar, lo que llevó a que se encontraran que uno de los bolilleros de una cinta transportadora estaba provocando el humo al sobrecalentarse, y ello generó el principio de incendio.

No hubo heridos.