Durante el mediodía del sábado, aproximadamente a las 12:15 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un principio de incendio en una vivienda ubicada entre las calles Garibaldi y Amadeo Bertini.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el fuego comenzó en el sector de la cocina, tomando gran cuerpo las llamas.

Al llegar los bomberos el foco ya había sido controlado y extinguido por sus propietarios, por lo que realizaron las tareas de revisión del lugar y de los artefactos afectados.

No hubo heridos.