Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 18:50 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un siniestro de tránsito ocurrido en zona céntrica de la localidad, más precisamente en la intersección de las calles Avenida del Libertador y San José.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, dos automóviles, uno de ellos marca Ford, colisionaron entre sí.

Ambos vehículos tenían más de un ocupante, como en uno que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad; en tanto que en el otro circulaban dos femeninas mayores y dos menores.

Como resultado, una de las mujeres y un niño fueron trasladados al hospital local para realizar los chequeos correspondientes. Los otros accidentados no sufrieron heridas de gravedad.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.