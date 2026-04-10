Durante la noche del jueves, pasadas las 21:20 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Rivadavia y San José, en zona céntrica de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Honda de 150 cc, conducida por una mujer mayor de edad, colisionó con uno de los lados de un automóvil Eco Sport.

Al llegar los bomberos, la damnificada del rodado menor expresó que sentía un fuerte dolor en una de sus piernas, por lo que la inmovilizaron y la trasladaron al Hospital Municipal San Roque, donde ingresó con algunas lesiones.

Por otro lado, el conductor del auto no sufrió heridas.