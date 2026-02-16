Salida de Bomberos Voluntarios de Leones el día 14 de Febrero.

Hora de Salida: 06:07 horas.

Hora de Retorno: 06:16 horas.

Tipo de intervención: Accidente Local.

Ubicación: San José 1200.

Unidades Unidad Nº 5.

Personal: 5 Bomberos Voluntarios.

Resumen del incidente:

Nos convocan por una colisión entre un auto y un Peatón al llegar al lugar nos encontramos con una femenina mayor tendida sobre el asfalto inconsciente con politraumatismo rápidamente es inmovilizada y trasladada al Hospital Local San Roque para una atención médica.

Personal a cargo: Comisario Inspector B. V. Angel Pena.

La víctima fatal es Stella Maris Giorgis de 57 Años.

Fuente: Bomberos de Leones.