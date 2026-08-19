Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 8:15 horas, personal policial de Leones recibieron una denuncia por un robo ocurrido en un local de zona céntrica.

Según lo testificado por el damnificado, los delincuentes ingresaron forzando la puerta principal. Una vez dentro robaron 4 teléfonos celulares y huyeron.

Luego, en la madrugada del lunes, tras las investigaciones correspondientes, pudieron localizar a los sospechosos en una vivienda de la vecina ciudad. El operativo se realizó aproximadamente a las 2:45 horas.

Como resultado lograron recuperar 3 de los cuatro celulares robados, y además incautaron otros elementos relacionados a la causa.