Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 15:30 horas, personal policial de Leones recibió la denuncia de una mujer de 33 años por la desaparición de su pareja, un hombre de la misma edad.

Según lo testificado, el sujeto argumentó el viernes por la noche, cerca de las 23, que se retiraba y que iba a volver más tarde. En ese momento vestía una campera azul y amarilla, un pantalón negro con manchas blancas de pintura y unas sandalias tipo crocs también negras.

Horas más tarde de haber realizado la denuncia, y en medio del protocolo de búsqueda activado, la denunciante se comunicó con la policía para dar aviso que el desaparecido había regresado a su casa, por lo que los uniformados se llegaron al lugar para trasladar al hombre al Hospital Municipal San Roque, y luego a la comisaría.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el sujeto desaparecido sería de apellido Romitti.