Durante la madrugada del domingo, pasadas las 5 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente vial ocurrido en Autopista, a la altura del kilómetro 446, mano hacia Rosario.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, dos camiones que circulaban en la misma dirección protagonizaron un choque por alcance, quedando el chofer del vehículo de atrás atrapado en el habitáculo.

Al llegar los bomberos trabajaron para rescatar al camionero que estaba aprisionado. Una vez liberado lo trasladaron al Hospital Municipal de Leones, donde ingresó con politraumatismos.

Aún se intentan esclarecer las causas del siniestro.