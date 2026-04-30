Leones: FPA detuvo a un Hombre con antecedentes por venta de drogas.

30/04/2026/.

Tras recibir numerosos llamados a la lìnea de denuncias anònimas del Ministerio Pùblico Fiscal(0800-888-8080), efectivos de la FPA realizaron un allanamiento, cerraron un Punto de venta y detuvieron a una Persona relacionada con el narcomenudeo en la ciudad de Leones. El procedimiento fue llevado a cabo en un domicilio de calle Corrientes al 400, donde se logrò la aprehensiòn del principal investigado, un Hombre de 30 años. Durante el registro del inmueble, se secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana, una motocicleta, $ 636400 y diversos elementos relacionados a la causa investigada.

Cabe destacar que, segùn la investigaciòn, en la vivienda allanada realizaban ventas de drogas.

Ademàs, ejercìan el ilìcito bajo la modalidad delivery. El aprehendido contaba con antecedentes por narcomenudeo.

Por ùltimo, la totalidad del procedimiento fue supervisado por la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Marcos Juárez, que dispuso el traslado del detenido y la remisiòn de los elementos secuestrados a sede Judicial.

Fuente: FPA.