Leones: Incendio en Carnicería ubicada en General Paz y Mariano Moreno.

Fechas 20/02/2026.

Hora de Salida: 14:40 horas.

Hora de Retorno: 15:06 horas.

Tipo de Intervención: Incendio estructural.

Ubicación: General Paz y Mariano Moreno.

Unidades Nº 3 y Nº 5.

Personal 10 Bomberos Voluntarios.

Resumen del incidente:

Somos convocados por un incendio en una Carnicería al llegar se constata que el fuego se habría producido en un termotanque eléctrico rápidamente se procede a la extinción y ventilación del local, se asegura la escena y se regresa a la Central sin mayor novedad.

Personal a cargo Comisario Inspector B. V: Angel Pena.

Observaciones: Se recibe colaboración de transito Municipal y Personal de EPEC.

Fuente: Bomberos de Leones.