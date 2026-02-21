Leones: Incendio en Carnicería ubicada en General Paz y Mariano Moreno.
Fechas 20/02/2026.
Hora de Salida: 14:40 horas.
Hora de Retorno: 15:06 horas.
Tipo de Intervención: Incendio estructural.
Ubicación: General Paz y Mariano Moreno.
Unidades Nº 3 y Nº 5.
Personal 10 Bomberos Voluntarios.
Resumen del incidente:
Somos convocados por un incendio en una Carnicería al llegar se constata que el fuego se habría producido en un termotanque eléctrico rápidamente se procede a la extinción y ventilación del local, se asegura la escena y se regresa a la Central sin mayor novedad.
Personal a cargo Comisario Inspector B. V: Angel Pena.
Observaciones: Se recibe colaboración de transito Municipal y Personal de EPEC.
Fuente: Bomberos de Leones.