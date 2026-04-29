Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 16:15 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo a 18 kilómetros al norte de la vecina ciudad, entre ésta y San Marcos Sud.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una cosechadora comenzó a prenderse fuego, tomando también un rastrojo que había en el lugar.

Al llegar a la zona afectada, el incendio de la máquina ya había sido controlado por personas que había en el lugar, por lo que trabajaron en conjunto con los bomberos de San Marcos para extinguir y enfriar los rastrojos de soja con llamas.

No hubo heridos.