Durante las últimas horas se conoció la información que la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en el marco del Plan Estratégico que están realizando en la región, realizaron diversos operativos en Leones, y detuvieron a un hombre mayor de edad.

Los procedimientos se realizaron esta semana, donde llevaron a cabo un patrullaje preventivo entre las calles Irigoyen y Alvear, de Barrio Ensanche Oeste. Allí pudieron dar con un sujeto de 28 años, el cual tenía consigo gran cantidad de estupefacientes.

Como resultado, secuestraron 241 dosis de marihuana, una bicicleta y otros elementos vinculados a la causa. Además, el sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que el aprehendido sería Leandro Marcelo Candra, de 28 años y oriundo de Leones.