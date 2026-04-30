Durante la tarde del miércoles, pasadas las 18:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en zona céntrica de la ciudad, más precisamente entre las calles Avenida Igoillo y Laprida.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil colisionó con una motocicleta.

Al llegar los bomberos realizaron la asistencia sobre el conductor del rodado menor y lo trasladaron al Hospital Municipal San Roque, donde ingresó con escoriaciones y politraumatismos.

Por otro lado, quien manejaba el automóvil no sufrió heridas.