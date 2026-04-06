Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 23 horas, el cuerpo bomberil de Leones recibió un llamado de emergencia por parte del personal policial por un accidente ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 462, pasando de la Rotonda Este, mano hacia Marcos Juárez.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Honda CG, la cual era conducida por un hombre de 39 años, sufrió un vuelco en solitario y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar al lugar, los bomberos estabilizaron al damnificado y lo trasladaron al Hospital Municipal San Roque, y luego fue derivado al Abel Ayerza de Marcos Juárez.

Aún se desconocen las causas del hecho.