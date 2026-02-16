En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Ángel Penna, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 21 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Autopista Córdoba – Rosario, a la altura del kilómetro 460, a metros del acceso hacia Leones.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un motociclista, oriundo de Marcos Juárez, sufrió una caída en solitario en su motocicleta de 150 cc.

Rápidamente los bomberos inmovilizaron y trasladaron al damnificado al Hospital San Roque de Leones. Según lo comentado por Penna, el accidentado se encontraba consciente pero no lúcido, ya que presentaba una leve pérdida de conocimiento del lugar y hecho.

Aún se desconocen las causas del hecho.