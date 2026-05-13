Durante la noche del martes, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente en solitario ocurrido en un camino rural en cercanías de la ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta, la cual era conducida por una mujer mayor de edad, sufrió un despiste y terminó chocando de frente contra el borde de una cuneta que había en el lugar.

Al llegar los bomberos trasladaron a su única ocupante al Hospital Municipal San Roque, donde ingresó con traumatismos y escoriaciones varias.