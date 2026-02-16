En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Ángel Penna, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la mañana del sábado, pasadas las 6 horas, en el marco de lo que fue la finalización de la primera noche de la Fiesta del Trigo, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en calle San José al 1200.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil marca Volkswagen, embistió a una peatón, una mujer de 57 años y oriunda de la ciudad.

Al llegar los bomberos, según lo comentado por Penna, la damnificada se encontraba tendida sobre el asfalto, con politraumatismos y en estado de inconsciencia. Rápidamente fue inmovilizada y trasladada al Hospital San Roque, pero luego derivada al nosocomio de Marcos Juárez.

Luego, en horas del mediodía, se constató el fallecimiento de la mujer en el Abel Ayerza.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que la víctima es Stella Maris Giorgis, de 57 años. Por otro lado, los ocupantes del automóvil serían oriundos de Armstrong.