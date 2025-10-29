Durante la mañana del martes, aproximadamente a las 7:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un siniestro vial que ocurrió en la intersección de las calles Bulevar Mitre y Santa Fe.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una mujer que conducía una motocicleta Dax de 70 cc, sufrió un vuelco en solitario, quedando tendida sobre el pavimento.

Al llegar los bomberos, la damnificada se encontraba aún en el suelo, con lesiones varias y escoriaciones. Por esa razón, el equipo de rescate la trasladó al Hospital local para realizar los chequeos correspondientes.

Aún se intentan esclarecer las causas.