Se han encontrado una llave que contiene un llavero con la cara de Diego Maradona en forma de caricatura y un otro electrónico.
Su dueño puede venir a buscarla a Sáenz Peña 537.
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