Las lluvias de la Cooperativa General Paz en sus Plantas son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 20 milímetros
GENERAL ROCA: 45 milímetros
NOETNGER: 25 milímetros
INRIVILLE: 44 milímetros
LOS SURGENTES: 23 milímetros
Datos hasta las 08:00 de la mañana
Otros datos:
COYSPU: 19 milímetros(9 de Julio y Maipú).
CAMILO ALDAO: 30 milímetros.
VILLA MARÍA: 35 milímetros.
BALLESTEROS: 30 milímetros.
MORRISON: 27 milímetros.
BELL VILLE: 14 milímetros.
SAN MARCOS: 23 milímetros.
CINTRA: 25 milímetros.
ORDOÑEZ: 31 milímetros.
JUSTINIANO POSSE: 37 milímetros.
MONTE BUEY: 38 milímetros.
CHAZÓN: 62 milímetros.
PASCANAS: 48 milímetros.
LABORDE: 48 milímetros.
WENCESLAO ESCALANTE: 38 milímetros.
MONTE MAÍZ: 39 milímetros.
ISLA VERDE: 30 milímetros.
CORRAL DE BUSTOS: 28 milímetros.