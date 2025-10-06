La lluvia del Aeródromo fue de 46.5 milímetros.
Las lluvias de la Cooperativa General Paz son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 52 milímetros.
GENERAL ROCA: 40 milímetros.
NOETINGER: 28 milímetros.
INRIVILLE: 47 milímetros.
LOS SURGENTES: 34 milímetros.
Ayer sábado 04 de Octubre en Marcos Juárez la temperatura mínima fue de 17,9º C a las 06:30 de la mañana y la temperatura máxima de la jornada fue de 32,9º C a las 16:00 horas.
Hoy domingo 05 de Octubre la temperatura mínima fue de 13,6º C a las 07:30 de la mañana, según datos del Aeródromo.