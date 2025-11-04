En el marco de las intensas lluvias que están azotando a la región en la madrugada y mañana de hoy, el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que, para la hora 9, en Marcos Juárez habría llovido un aproximado de 10 milímetros, pudiendo ser un poco más en algunos sectores de la ciudad.

Además, por trascendidos que han llegado de los oyentes, en localidades cercanas los números serían mayores a 10.

También, otra información que ha conocido Panorama es sobre algunos barrios de Marcos Juárez que se encuentran con las calles inundadas debido al gran caudal.

Debido a que el agua sigue cayendo, estos valores podrían superarse en los próximos minutos.