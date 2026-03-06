Las lluvias de la Cooperativa General Paz.
Datos de Plantas de la Cooperativa General Paz.
MARCOS JUÁREZ: 2 milímetros.
GENERAL ROCA: 4 milímetros.
NOETINGER: 3 milímetros.
INRIVILLE: 28 milímetros.
LOS SURGENTES: 1 milímetros.
Hasta las 08:00 de la mañana.
Otros datos:
Marcos Juárez: Coyspú: 2,5 milímetros.
Marcos Juárez; Pasaje Parque al 1300: 1,5 milímetro.
CAMILO ALDAO: 6 milímetros.
GUATIMOZÍN: 10 milímetros.
ISLA VERDE: 9, 5 milímetros.
CAÑADA DE GÓMEZ: Zona Este: 98 milímetros.
Zona Oeste: 112 milímetros.