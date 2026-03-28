Las lluvias de la Cooperativa General Paz son las siguientes en sus distintas Plantas hasta la hora 09:00 acumulados desde ayer hasta hoy.
MARCOS JUÁREZ: 19 milímetros.
GENERAL ROCA: 24 milímetros.
NOETINGER: 27 milímetros.
INRIVILLE: 21 milímetros.
LOS SURGENTES: 25 milímetros.
Las lluvias registradas por AFA:
BELL VILLE: 14 milímetros.
SAIRA: 44 milímetros.
JUSTINIANO POSSE: 24 milímetros.
MONTE BUEY: 29 milímetros.
MARCOS JUÁREZ: 15 milímetros.
LOS SURGENTES: 19 milímetros.
CRUZ ALTA: 18 milímetros.
TORTUGAS: 52 milímetros.