Las lluvias de la Cooperativa General Paz en Marcos Juárez y la zona según las Plantas son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 7 milímetros.
GENERAL ROCA: 14 milímetros.
NOETINGER: 2 milímetros.
INRIVILLE: 7 milímetros.
LOS SURGENTES: 8 milímetros.
Otros registros:
En Marcos Juárez:
CAM 10 milímetros.
Pasaje Parque 1300: 7 milímetros.
VILLA ELISA: 40 milímetros.
CAMILO ALDAO: 14 milímetros.
ISLA VERDE: 28 milímetros.
WENCESLAO ESCALANTE: 22 milímetros.
LEONES: 5 milímetros.
La temperatura mínima de ayer miércoles 14 de Octubre en Marcos Juárez fue de 8,3° C y la temperatura máxima de la jornada fue de 21,6° C, según datos del Aeródromo.